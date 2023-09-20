الملتقى المهني الـ11 بجامعة المؤسس يُقدم 108 استشارات مهنية

واستعرضت الدورات التدريبية، فرص التوظيف ضمن رؤية المملكة 2030 من خلال دورة بعنوان "السوق السعودي وفرص رؤية 2030"، ومهارات التخطيط للمسار الوظيفي، ومهارات العلاقات العامة، والجودة والتميز في بيئة العمل، وتحديد الأهداف بمنهجية إدارة المشاريع، وأخلاقيات العمل والمهنة، والجدارات الواعِدة، ومستقبل ريادة الأعمال، واحتراف كتابة السيرة الذاتية، وإدارة العلاقات الوظيفية.