في أول أيام رمضان.. عطر الكلام يعود بتراتيل تلامس أسماع الصائمين وتتعلق بوجدانهم

وتناول برنامج "عطر الكلام" في أولى حلقات موسمه الثاني الذي يعرض على قناة mbc1، ومنصة شاهد الرقمية كيفية اختيار المشتركين هذا العام، حيث بدأ في استقبال طلبات الانضمام للمسابقة في الرابع من يناير الماضي عبر الموقع الإلكتروني، ومر المتسابقون بعدة مراحل إلكترونية تم فيها تقييمهم من قبل لجان تحكيم فرعية بلغ عدد أعضائها 120 محكّماً، قاموا خلال الأشهر الماضية بتقييم قراءة وأذان أكثر من 50 ألف مشترك من 165 بلداً، وانتهت المراحل الأولية بترشيح 50 متسابقاً للمرحلة النهائية التي تقام في العاصمة الرياض.