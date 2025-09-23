الندوة العالمية للشباب الإسلامي تهنئ المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ95

وأكد الأمين العام للندوة، الدكتور صالح بن إبراهيم بابعير، أصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس أمناء الندوة والجمعيات العاملة تحت مظلتها ومنسوبي الأمانة العامة، اعتزازهم الكبير بما حققته المملكة من منجزات رائدة ومبادرات إنسانية عالمية، جعلتها نموذجاً في العطاء والإسهام في خدمة الإنسانية جمعاء.