الندوة العالمية للشباب الإسلامي تهنئ المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ95

رفعت الندوة العالمية للشباب الإسلامي أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية.
وأكد الأمين العام للندوة، الدكتور صالح بن إبراهيم بابعير، أصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس أمناء الندوة والجمعيات العاملة تحت مظلتها ومنسوبي الأمانة العامة، اعتزازهم الكبير بما حققته المملكة من منجزات رائدة ومبادرات إنسانية عالمية، جعلتها نموذجاً في العطاء والإسهام في خدمة الإنسانية جمعاء.
وأشار د. بابعير إلى أن المملكة، بقيادتها الحكيمة، قدّمت للعالم أنموذجاً مشرفاً في مد يد العون والإغاثة، وتعزيز قيم السلام والتعاون والتضامن بين الشعوب، الأمر الذي يرسخ مكانتها الدولية ويعكس رسالتها السامية.
واختتم الأمين العام حديثة بالدعاء بأن يديم الله على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما فيه خير البلاد والعباد.