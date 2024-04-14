طقس بداية الأسبوع.. "الأرصاد": الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعديّة على هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.