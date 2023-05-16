الأول عالميًّا.. مستشفى "صحة" الافتراضي ينال الاعتماد الكندي "الفئة الماسية"

احتفت وزارة الصحة بحصول مستشفى "صحة" الافتراضي على الاعتماد الكندي "الفئة الماسية" كأول مستشفى افتراضي في العالم يحصل على هذا الاعتماد، بحضور نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح.
وأشارت "الصحة" إلى أن مستشفى "صحة" الافتراضي، حقق أعلى درجات الاعتماد الدولي؛ نظير تَميزه في تطبيق معايير السلامة وجودة الرعاية للخدمات الصحية الافتراضية المقدمة من خلال استخدام وابتكار التقنيات الحديثة والإسهام في نقل المعلومة، وتعزيز الخبرة لتحقيق التنمية والاستدامة في القطاع الصحي.
وأوضحت الوزارة أن المستشفى يُعَد الأول على مستوى الشرق الأوسط والأكبر على مستوى العالم؛ حيث يعمل على تسهيل الوصول للخدمات التخصصية، ورفع مستوى العدالة الصحية وتحسين تجربة المريض ومرافقيه.
يُذكر أن المستشفى الافتراضي يقدم خدمات الرعاية الصحية الافتراضية في عدة تخصصات دقيقة ونادرة للمرضى عن بُعد في جميع مناطق المملكة؛ وذلك لتسهيل وصول الخدمات الطبية للمستفيدين في أماكنهم دون الحاجة لانتقالهم إلى مستشفيات في مناطق أخرى؛ بما يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.