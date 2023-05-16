الأول عالميًّا.. مستشفى "صحة" الافتراضي ينال الاعتماد الكندي "الفئة الماسية"

يُذكر أن المستشفى الافتراضي يقدم خدمات الرعاية الصحية الافتراضية في عدة تخصصات دقيقة ونادرة للمرضى عن بُعد في جميع مناطق المملكة؛ وذلك لتسهيل وصول الخدمات الطبية للمستفيدين في أماكنهم دون الحاجة لانتقالهم إلى مستشفيات في مناطق أخرى؛ بما يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.