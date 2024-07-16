اتفاقية تمثل نقطة تحول.. السعودية وأمريكا تعززان شراكتهما الإستراتيجية في مجال الفضاء

من جانبه، أعرب مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بيل نيلسون، عن تطلعه لتعزيز التعاون مع المملكة في مجال الفضاء، قائلاً: "زيارتي للمملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا العام أظهرت لي الإمكانات الهائلة للتعاون بيننا ونحن الآن في العصر الذهبي للاستكشاف، وهو عصر يعتمد على الشراكة, وهذه الاتفاقية الجديدة توضح كيف سنعمل ونستكشف معًا لصالح البشرية، وأنا متحمس لرؤية ما يمكننا تحقيقه معًا".