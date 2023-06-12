فيصل بن فرحان يشكر نظيره الفلسطيني على دعم ترشح المملكة لاستضافة إكسبو 2030

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية اليوم، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.