فيصل بن فرحان يشكر نظيره الفلسطيني على دعم ترشح المملكة لاستضافة إكسبو 2030

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية اليوم، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.
وفي بداية اللقاء، هنّأ وزير الخارجية نظيره الفلسطيني على انضمام فلسطين للمكتب الدولي للمعارض، كما أعرب عن شكر وتقدير المملكة لدعم دولة فلسطين ترشح المملكة لاستضافة معرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض.
وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.