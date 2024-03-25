"السديس": فهم الإسلام الصحيح بمعناه الوسطي الشامل صمام الأمان وطوق النجاة من الفتن

أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الإسلام بُني على توحيد الله -عز وجل-، وتقوم مبادئه على حُسن الخلق والقيم الحسنة.
وأضاف أن الإسلام دين رحمة وسلام، وأمن واستقرار، وتسامح واعتدال، ولا يمت للإرهاب والتطرف بصلة، مؤكدًا على ضرورة إعزاز الفهم الصحيح للإسلام والوسطية كما قال تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطًا}.
وقال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مخاطبًا وفدًا من مسلمي القوات البريطانية،خلال استقباله لهم بمكتبه في المسجد الحرام إن فهم الإسلام الصحيح بمعناه الشامل الكامل؛ هو صمام الأمان وطوق النجاة من الفتن المعاصرة. ورحب رئيس الشؤون الدينية في بداية اللقاء بالوفد في الأرض الطاهرة والبقعة المباركة في هذا الشهر الفضيل.
وذكر: أن مقاصد الإسلام العظيمة؛ ترتكز في حفظ الدين والنفس والعقل والعِرض والمال، وأن الشرائع السماوية كلها جاءت برعايتها وتكميلها. وبيَّن لهم الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة في خدمة الحرمين الشريفين، وإثراء تجربة الزائرين والقاصدين الدينية، مثمنًا جهود القيادة -أيدها الله- في نشر هدايات الدين الإسلامي الحنيف، ومنهج الوسطية والاعتدال، وإبراز الدين الإسلامي السمح، وترسيخ رسالة الحرمين الوسطية في العالم.
من جهتهم، عبر أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية، ودورها الريادي في ترسيخ الإسلام الوسط المعتدل، ورعايتها للحرمين الشريفين وقاصديهما.
وعبروا عن امتنانهم لما لقوه من حفاوة وتقدير من قبل رئاسة الشؤون الدينية، والقائمين على المنظومة الدينية، والتي أسهمت في تيسير أدائهم العمرة بيسر وسهولة، وفق المقتضى الشرعي.