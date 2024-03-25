"السديس": فهم الإسلام الصحيح بمعناه الوسطي الشامل صمام الأمان وطوق النجاة من الفتن

وقال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مخاطبًا وفدًا من مسلمي القوات البريطانية،خلال استقباله لهم بمكتبه في المسجد الحرام إن فهم الإسلام الصحيح بمعناه الشامل الكامل؛ هو صمام الأمان وطوق النجاة من الفتن المعاصرة. ‏ورحب رئيس الشؤون الدينية في بداية اللقاء بالوفد في الأرض الطاهرة والبقعة المباركة في هذا الشهر الفضيل. ‏