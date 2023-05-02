"السديس" يحذر من مخاطر المخدرات على المجتمع ويؤكد أهمية التوعية بأضرارها

نظمت وكالة الشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية برئاسة شؤون الحرمين اليوم، لقاءً إثرائياً بعنوان "المخدرات أثرها وخطرها".
وأشار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس إلى مخاطر المخدرات على المجتمع وأهمية التوعية بأضرارها ومخاطرها والحفاظ على مقدرات البلاد وحماية أمن المواطن والمقيم من هذه الآفة الخطرة.
وأكد ما حضّت عليه الشريعة الغراء من الحفاظ على الضرورات الخمس (الدين والعقل والصحة والمال والعرض)، حيث تجتمع في مكافحة المخدرات وآثارها الجسيمة على المجتمع.
يُذكر أن اللقاء تناول العديد من المحاور؛ منها أضرار ومخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع، والعلامات الدالة على التعاطي، وسبل الوقاية وأهمية الكشف والعلاج، وكذلك جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في التوعية بأضرار المخدرات.