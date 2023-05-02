"السديس" يحذر من مخاطر المخدرات على المجتمع ويؤكد أهمية التوعية بأضرارها

يُذكر أن اللقاء تناول العديد من المحاور؛ منها أضرار ومخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع، والعلامات الدالة على التعاطي، وسبل الوقاية وأهمية الكشف والعلاج، وكذلك جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في التوعية بأضرار المخدرات.