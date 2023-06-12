أين ستُحِس براحتك؟ في المدن الداخلية أم الساحلية؟.. إجابة مغايرة وتفسير لـ"المسند"

وتفصيلًا، قال "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "لو كانت درجة الحرارة في مدينة بعيدة عن البحر 40 درجة مئوية والرطوبة النسبية فقط 20%، ودرجة الحرارة في مدينة ساحلية 40 درجة والرطوبة النسبية 80%؛ فإن الإحساس بالراحة في مدينة بعيدة عن البحر أفضل بكثير من مدينة ساحلية؛ والسبب في ذلك أن قدرة الجسم على التعرق في مدن ساحلية مفعمة بالرطوبة أقل من المدن البعيدة عن البحر (الجافة)".