أين ستُحِس براحتك؟ في المدن الداخلية أم الساحلية؟.. إجابة مغايرة وتفسير لـ"المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن الإحساس بالراحة في مدينة بعيدة عن البحر أفضل بكثير من مدينة ساحلية؛ مشيرًا إلى أن السبب في ذلك أن قدرة الجسم على التعرق في مدن ساحلية مفعمة بالرطوبة، أقلُّ من المدن الجافة البعيدة عن البحر.
وتفصيلًا، قال "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "لو كانت درجة الحرارة في مدينة بعيدة عن البحر 40 درجة مئوية والرطوبة النسبية فقط 20%، ودرجة الحرارة في مدينة ساحلية 40 درجة والرطوبة النسبية 80%؛ فإن الإحساس بالراحة في مدينة بعيدة عن البحر أفضل بكثير من مدينة ساحلية؛ والسبب في ذلك أن قدرة الجسم على التعرق في مدن ساحلية مفعمة بالرطوبة أقل من المدن البعيدة عن البحر (الجافة)".
وأضاف: "بالتالي ترتفع درجة حرارة الجسم في سكان السواحل -خاصة في الصيف- التي حُرمت نسبيًّا أو كليًّا من التبريد الذاتي عبر التعرق؛ فيشعر الإنسان بالضجر والملل والكسل والإنهاك؛ بل وسرعة الانفعال، ويؤدي هذا إلى قلة الإنتاج مقارنة بإنسان المناطق الحارة الجافة".
وتابع: "ليس هذا فحسب؛ بل حتى لو كانت درجة حرارة المدن البعيدة عن السواحل 40 درجة، والمدن الساحلية 35 درجة، والرطوبة 20% ثم 80% على التوالي؛ يبقى الإحساس بالراحة النسبية في المناطق الداخلية البعيدة عن الساحل أفضل، وعليه لا بد من أخذ الرطوبة النسبية كعامل يؤثر في كفاءة عملية تبريد الجسم، وهذه تسمى درجة الحرارة الحقيقية".