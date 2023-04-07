"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 41 طن سلال غذائية في إندونيسيا

من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3 أطنان و685 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في محافظة فلورا بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 330 فردًا، ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية ألبانيا للعام 2023م.