"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 41 طن سلال غذائية في إندونيسيا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع السلال الغذائية في منطقتي ديماك وكودوس بمقاطعة جاوة الوسطى في جمهورية إندونيسيا 2023م. حيث تم توزيع 41 طنًا و 612 كيلو غرامًا من السلال الغذائية، استفاد منها 4040 فرداً بواقع 1010 أسر.
جاء ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في إندونيسيا الذي يهدف إلى توزيع 6,687 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 33,435 فرداً في مناطق جاكرتا، وجاوة الغربية، وبنتن، وجاوة الوسطى.
من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3 أطنان و685 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في محافظة فلورا بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 330 فردًا، ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية ألبانيا للعام 2023م.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 2000 سلة غذائية في 34 محافظة ألبانية؛ تحقيقًا للأمن الغذائي، وللتخفيف من معاناة المحتاجين، وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خلال شهر رمضان المبارك.