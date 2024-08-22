لبحث تنميته.. وزير الموارد البشرية يلتقي قيادات القطاع غير الربحي

التقى وزيرُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم؛ بقيادات القطاع غير الربحي.
ويعدُّ هذا اللقاء الافتراضي الثاني من سلسلة لقاءات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بقيادات القطاع؛ حيث تهدف اللقاءات إلى تحقيق التكامل بين المركز والمتعاملين بالقطاع والمساهمين فيه، وبما يعزّز تنمية القطاع، وتمكين القدرات البشرية فيه، ورفع نسبة رضا المستفيدين، وبالمقابل تحقيق أثر أعمق للقطاع على الجانب الاجتماعي والاقتصادي.
واستعرض ضمن كلمته خلال اللقاء، مؤشرات أداء المركز والقطاع للعام 2023م، ومنجزات المركز في مختلف اختصاصاته خلال النصف الأول من العام الجاري.
كما تضمّن اللقاءُ استعراضًا للتحدّيات التي طرحها الحضور في اللقاء السابق، والحلول التي تمّ تنفيذها في إطار ذلك، وتمّ تخصيص وقت من اللقاء لمداخلات الحضور، والاستماع إلى مقترحاتهم، والتحديات التي يواجهونها.
يُذكر أنّ اللقاء شهد حضور أكثر من ألف من قادة القطاع والعاملين فيه، والمهتمين، وأصحاب المصلحة، وذلك من مختلف مناطق المملكة، وتمّ خلاله طرح التحديات والتوصيات التي من شأنها تعزيز تنمية القطاع، وتحقيق أهدافه بما يساهم في مستهدفات رؤية المملكة 2030.