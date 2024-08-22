لبحث تنميته.. وزير الموارد البشرية يلتقي قيادات القطاع غير الربحي

كما تضمّن اللقاءُ استعراضًا للتحدّيات التي طرحها الحضور في اللقاء السابق، والحلول التي تمّ تنفيذها في إطار ذلك، وتمّ تخصيص وقت من اللقاء لمداخلات الحضور، والاستماع إلى مقترحاتهم، والتحديات التي يواجهونها.