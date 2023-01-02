"اليونسكو" تُشيد بالمملكة في حوكمة التعليم الإلكتروني عالمياً

جاء ذلك امتداداً للدعم والاهتمام الذي يلقاه القطاع من قبل القيادة الحكيمة، والإمكانات التي تم توفيرها لتطوير التعليم وضمان جودة مخرجاته، حيث يعمل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني على تعزيز الثقة في التعليم الإلكتروني، وتمكين تكافؤ فرص الوصول إليه مدى الحياة، وريادة الابتكار المستدام في التعليم الإلكتروني، لتحقيق الوصول إلى تعليم إلكتروني موثوق ومتاح للجميع، وذلك عبر التنسيق الحكومي الفعّال، وتنفيذ العديد من المبادرات التي تسهم في تنمية هذا القطاع وتحقيق مستهدفاته بما يدعم توجهات رؤية المملكة 2030.