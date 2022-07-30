فرع التجارة بشرورة ينفذ جولات رقابية على منافذ بيع التجزئة

نفّذ مكتب وزارة التجارة بمحافظة شرورة، جولات ميدانية على منافذ بيع التجزئة شملت محلات المكسرات والبن والعطارة والمستلزمات الرياضية ومحلات الخياطة الرجالية وصوالين الحلاقة الرجالية، وذلك للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع.
وتم من خلالها القيام بــ (57) زيارة تفتيشية، وتحرير عدد (3) مخالفات تجارية، علمًا بأن الجولات الرقابية مستمرة على جميع الأنشطة للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك وعدم وجود أي ممارسات مخالفة.
كما دعاء فرع وزارة التجارة بمحافظة شرورة المواطنين للإبلاغ عن أي شبهة غش أو تستر تجاري.