فرع التجارة بشرورة ينفذ جولات رقابية على منافذ بيع التجزئة

وتم من خلالها القيام بــ (57) زيارة تفتيشية، وتحرير عدد (3) مخالفات تجارية، علمًا بأن الجولات الرقابية مستمرة على جميع الأنشطة للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك وعدم وجود أي ممارسات مخالفة.