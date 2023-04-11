مدير الأمن العام لـ"سبق": نقل 33 مليون معتمر ومُصلٍّ من وإلى الحرم المكي باستخدام النقل العام

وأشار مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، إلى "توافُر 2250 حافلة، تعمل على مدار 20 ساعة، وهناك 17 مسارًا في اليوم. وأجرينا أكثر من 27 ألف رحلة خلال الفترة الماضية، وخفَّضنا ما يوازي 280 ألف رحلة للمركبات الصغيرة داخل المنطقة المركزية. الأرقام رائعة، وهذا جزء من التوجه إلى استخدام النقل العام. وجميع الخطط التي وُضعت للعشر الأولى والثانية. والآن جاهزون للعشر الأخيرة في شهر رمضان المبارك".