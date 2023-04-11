مدير الأمن العام لـ"سبق": نقل 33 مليون معتمر ومُصلٍّ من وإلى الحرم المكي باستخدام النقل العام

مدير الأمن العام لـ"سبق": نقل 33 مليون معتمر ومُصلٍّ من وإلى الحرم المكي باستخدام النقل العام
قال مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، لـ"سبق" إنه "حتى هذه اللحظة -ولله الحمد- تم نقل أكثر من 33 مليون معتمر ومُصلٍّ، ترددوا على الحرم المكي الشريف. ولدينا أكثر من تسع محطات نقل عام محيطة بالمنطقة المركزية، و12 موقفًا أيضًا محيطة بالمنطقة المركزية وداخل مكة المكرمة".
جاء ذلك حول مداخلة "سبق" في المؤتمر الثاني لقيادات أمن العمرة عن نسبة تشغيل النقل العام في المنطقة المركزية بالحرم المكي، والأعداد التي استخدمت النقل العام.
وأشار مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، إلى "توافُر 2250 حافلة، تعمل على مدار 20 ساعة، وهناك 17 مسارًا في اليوم. وأجرينا أكثر من 27 ألف رحلة خلال الفترة الماضية، وخفَّضنا ما يوازي 280 ألف رحلة للمركبات الصغيرة داخل المنطقة المركزية. الأرقام رائعة، وهذا جزء من التوجه إلى استخدام النقل العام. وجميع الخطط التي وُضعت للعشر الأولى والثانية. والآن جاهزون للعشر الأخيرة في شهر رمضان المبارك".
وأضاف مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي: "نتعامل مع الكثافات في العشر الأواخر. والحافلات جاهزة للدخول في المنطقة المركزية متى ما كان هناك حاجة. ولله الحمد، جميع محطات النقل العام تعمل بكفاءة، وتُدار أيضًا من قِبل الجهات الأمنية بكفاءة عالية جدًّا على مدار اليوم -والحمد لله-، ونعتبرها رافدًا من روافد نجاح موسم هذا العام".