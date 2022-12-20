الأكاديمية اللوجستية توقّع اتفاقيتين لتأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع اللوجستي

ومثّل الأكاديمية في التوقيع المدير التنفيذي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العبدالكريم، فيما مثّل "مدن" الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، ومثل "تبادل" الرئيس التنفيذي للشركة ماجد بن فالح العتيبي.