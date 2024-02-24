تراث حي في الوجدان.. "بيت الشعر" بقرية التأسيس بالباحة يستقطب الزوار

وتفاعل الزوار مع الخيمة الشعبية التي تروي الألغاز وقصص الأجداد وما كانت عليه أنشطتهم الرياضية والترفيهية؛ حتى الكبار وجدوا فيها فرصة لتحفيز ذاكرتهم نحو الكثير من تلك الأنشطة، التي حوّلت الشوارع والأزقة في ذلك الزمن، ميادين للتنافس ركضًا وقفزًا، وأصبحت موروثًا اجتماعيًّا في حياة الأهالي، وأسهمت وقتها في تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد الحي وأبناء القرية أطفالًا وشبابًا، وساعدتهم على تنمية روح الشجاعة والفروسية والنجدة والتعاون الجماعي وحسن التصرف وسرعة البديهة.