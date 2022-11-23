وزير الطاقة يعلن البدء في أول مشروع في السعودية لتحويل البترول الخام إلى بتروكيماويات

جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح مبنى "سابك" في الجبيل اليوم؛ إذ كشف عن موقع المشروع الذي سيقام في مدينة رأس الخير بسعة تبلغ 400 ألف برميل يوميًّا، مؤكدًا أن استكماله سيكون خلال السنوات المقبلة -إن شاء الله-، وقال: "يعد قطاع البتروكيماويات الأكثر نموًّا في الطلب على البترول عالميًّا، وسيستمر هذا التسارع في النمو خلال السنوات القادمة بنسبة 60% حتى عام 2040".