"الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة" تُكرم السفير "ناقور"

فيما قال مسؤول العلاقات الدبلوماسية والدولية السفير الدكتور علي بن حسن ناقور: إن المملكة العربية السعودية تعد من أوائل دول المنطقة التي حرصت على تعزيز مكانة التنمية المستدامة، لذلك نجد جهودًا كبيرة تُبذل لتعزيز الممارسات المستدامة في مختلف القطاعات بالمملكة؛ حيث تلعب الاستدامة دورًا مهمًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة؛ ما دعا إلى تركيز المملكة على العديد من المجالات في جهودها لتحقيق الاستدامة.