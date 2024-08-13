"الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة" تُكرم السفير "ناقور"

كرّمت الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، السفير الدكتور علي بن حسن ناقور، عقب تنصيبه مسؤولًا للعلاقات الدولية والدبلوماسية بالفيدرالية.
جاء ذلك بحضور الأمير فيصل بن ناصر بن فرحان آل سعود ومسؤولين في وزارة الزراعة والبيئة السعودية ومساعدي وزراء الدول في مصر وبعض الدول العربية، إضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة والمهمة في المجتمع العربي، وعدد من المثقفين ورجال وسيدات الأعمال السعوديين والعرب.
وتحدث الأمير فيصل بن ناصر آل فرحان، عقب تسلّم تمثيله الرسمي ممثلًا عن الفيدرالية في المملكة، عن الجهود العالمية التي بذلتها لتحقيق الاستقرار العالمي.
كما نوّه إلى جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله.
من جانبه، تحدّث الممثل الإقليمي للفيدرالية العالمية الدكتور أيمن وهدان، عن الجهود الدولية للتنمية المستدامة وأهميتها في المجتمعات العربية.
فيما قال مسؤول العلاقات الدبلوماسية والدولية السفير الدكتور علي بن حسن ناقور: إن المملكة العربية السعودية تعد من أوائل دول المنطقة التي حرصت على تعزيز مكانة التنمية المستدامة، لذلك نجد جهودًا كبيرة تُبذل لتعزيز الممارسات المستدامة في مختلف القطاعات بالمملكة؛ حيث تلعب الاستدامة دورًا مهمًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة؛ ما دعا إلى تركيز المملكة على العديد من المجالات في جهودها لتحقيق الاستدامة.
وأضاف السفير "علي ناقور" أن العلاقات السعودية- المصرية ما زالت تتمتع بقوة وصلابة وعلاقات متينة ووطيدة منذ الأزل، حتى الوقت الراهن مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واختتم "الناقور" بالإشارة إلى أن السعودية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في ظل القيادة الرشيدة لإنجاح منظومة التنمية المستدامة، وفقًا للمعايير الدولية وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.