"العجمي": نجاحات المملكة تتزايد بخطى ثابتة والميزانية التقديرية خير دليل

وتابع يقول: هذا مؤشر يدعو للأمل ويبشر بأننا نسير في الاتجاه الصحيح فرؤية المملكة 2030 تسير بنا إلى ما نصبو إليه في كل المجالات.. فالرؤية تتواصل في مجالات شتى وهناك أيضاً ارتفاع الاكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية بنسبة 15% وقد أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع، وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملاً أن يصل إلى 50 %‎.