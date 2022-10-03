"العجمي": نجاحات المملكة تتزايد بخطى ثابتة والميزانية التقديرية خير دليل

كشف الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي بأن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار في ظل قيادة تضع الخطوط العريضة لرؤية حققت الكثير من النجاحات ووضعت الحلول للمواضيع المختلفة وضعت يدها على الداء ومن ثم كان الدواء الناجح في مختلف المجالات.
وأضاف الدكتور العجمي أن التعليم والصحة والاقتصاد وكل القطاعات تسير حسب ما خطط لها، في وقت نرى دولاً حول العالم فقدت الاتجاه السليم في ظل سياسات متخبطة عشوائية تسير به للمجهول لا نعرف إلى أين المسار فالسياسات مختلفة والتكتلات تتحد وتتغير كل على حسب مصالحه.
وأبان العجمي أن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة إلى الأمام في ظل القيادة الطموحة المتجددة الأفكار والبرامج.. وقد ظهر ذلك في إعلان وزارة المالية فالتباشير تؤكد ذلك، بأن الميزانية التقديرية لعام 2023، قدّرت الإيرادات العامة بـ 1123 مليار ريال، والنفقات بـ 1114 مليار ريال، بفائض 9 مليارات ريال. وقد توقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 1222 مليار ريال والنفقات 1132 مليار ريال، أي بفائض 90 مليار ريال.
وتابع يقول: هذا مؤشر يدعو للأمل ويبشر بأننا نسير في الاتجاه الصحيح فرؤية المملكة 2030 تسير بنا إلى ما نصبو إليه في كل المجالات.. فالرؤية تتواصل في مجالات شتى وهناك أيضاً ارتفاع الاكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية بنسبة 15% وقد أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع، وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملاً أن يصل إلى 50 %.