الباحث "شارل طوق": رؤية 2030 وبرامجها المتنوعة أحدثت تحولًا كبيرًا يدرس بالدول الأخرى

وأكّد الدكتور "شارل طوق" أن برامج الرؤية، التي صمّمها وأطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ أحدثت تحولًا كبيرًا بالمملكة، يدرس في الدول الأخرى عطفًا على تميزها ونتائجها المبهرة، مشيرًا إلى أن برامج الرؤية تناولت جميع جوانب الحياة، بما في ذلك التخصيص وزيادة الإيرادات غير النفطية؛ بهدف تنويع مصادر الدخل، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب إلى البلاد، وإعادة هيكلة خدمات الحكومة، وإرساء بيئة تشجع الشراكات العالمية.