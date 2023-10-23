وزير الشؤون الإسلامية يقدّم واجب العزاء في وفاة ثلاثة من منسوبي الوزارة بمنطقة الباحة

قدّم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، واجب العزاء لأسر ثلاثة من منسوبي الوزارة، الذين وافتهم المنية في حادث مروري مساء أمس الأحد السابع من شهر ربيع الآخر 1445هـ.
جاء ذلك عبر حسابه الرسمي في منصة X، وقال معاليه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعنا بخبر وفاة ثلاثة مؤذنين من منسوبي فرع الوزارة بمنطقة الباحة، وهم: حمدان بن مبارك الغامدي، وضاوي بن عايض الغامدي، ومسفر بن سعيد الغامدي -رحمهم الله- وذلك إثر تعرُّضهم لحادث مروري".
"باسمي ونيابة عن زملائي منسوبي الوزارة، أتقدّم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهاليهم وذويهم، سائلا الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان".