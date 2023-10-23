وزير الشؤون الإسلامية يقدّم واجب العزاء في وفاة ثلاثة من منسوبي الوزارة بمنطقة الباحة

جاء ذلك عبر حسابه الرسمي في منصة X، وقال معاليه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعنا بخبر وفاة ثلاثة مؤذنين من منسوبي فرع الوزارة بمنطقة الباحة، وهم: حمدان بن مبارك الغامدي، وضاوي بن عايض الغامدي، ومسفر بن سعيد الغامدي -رحمهم الله- وذلك إثر تعرُّضهم لحادث مروري".