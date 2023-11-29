وفاة 4 طالبات وإصابتان في تصادم مركبة مع حافلة نقل مدرسي بالجبيل الصناعية

تسبب حادث مروري وقع اليوم بالقرب من أحد التقاطعات بحي المطرفية في مدينة الجبيل الصناعية في وفاة 4 طالبات وإصابة سائقي المركبتين.
وقع الحادث بين سيارة يقودها شاب وحافلة نقل مدرسي تابعة لخدمات النقل المدرسي بالهيئة الملكية بالجبيل.
وبحسب شهود عيان، فإن الطالبات كنّ برفقة أخيهن في سيارتهم الخاصة، ولم يكن في الحافلة.
"سبق" ستوافيكم بمزيدٍ من التفاصيل حال ورودها من الجهات المختصة.
يُذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل توفر نظامًا تتبع لجميع حافلات النقل المدرسي مربوطًا بغرفة التحكم مباشرة لمعرفة اتجاه السائق وسرعة الحافلة، وإمكانية التواصل المباشر مع قائد الحافلة بالصوت والصورة، مع إضافة إلى كاميرات مراقبة داخلية.