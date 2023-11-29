وفاة 4 طالبات وإصابتان في تصادم مركبة مع حافلة نقل مدرسي بالجبيل الصناعية

يُذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل توفر نظامًا تتبع لجميع حافلات النقل المدرسي مربوطًا بغرفة التحكم مباشرة لمعرفة اتجاه السائق وسرعة الحافلة، وإمكانية التواصل المباشر مع قائد الحافلة بالصوت والصورة، مع إضافة إلى كاميرات مراقبة داخلية.