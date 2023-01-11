"التجارة" توضح حقوق العميل عند تأخر التسليم من المتاجر الإلكترونية

ولفتت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، إلى أن المتجر الإلكتروني يحق له إبلاغ العميل في حال تأخر موعد التسليم أو الطلب إذا واجه أي صعوبات تؤثر في ذلك، ويحق للعميل في هذه الحالة استكمال الطلب بعد التعديل أو الإلغاء.