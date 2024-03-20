وزير الخارجية يبحث التطورات في قطاع غزة ورفح مع نظيره الأمريكي

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في جدة اليوم، أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، إضافة إلى مناقشة بذل جميع الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحة.
حضر الاستقبال: الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير مصعب بن محمد بن فهد نائب رئيس بعثة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى، والمستشارة في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.