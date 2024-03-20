وزير الخارجية يبحث التطورات في قطاع غزة ورفح مع نظيره الأمريكي

حضر الاستقبال: الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير مصعب بن محمد بن فهد نائب رئيس بعثة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى، والمستشارة في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.