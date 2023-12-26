"التخصصي" يستبدل بنجاح الصمام الرئوي عبر القسطرة لخمسة مرضى باستخدام تقنية حديثة

وبعد خضوع المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 34 عامًا للإجراء الطبي، تمكنوا من مغادرة المستشفى في غضون 48 ساعة بعد تماثلهم للشفاء، على عكس جراحة القلب المفتوح التي يقضي المريض بعدها فترة لا تقل عن أسبوع في المستشفى.