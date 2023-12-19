شاهد.. كنس وتطهير 15 ألف كلم من الطرق الداخلية والشوارع الرئيسية بالطائف

كثّفت أمانة الطائف أعمال الإصحاح البيئي في الشوارع والمحاور الرئيسية والشوارع الداخلية "الفرعية" بالأحياء، في إطار اهتمامها بالمحافظة على البيئة ونظافة المدينة خلال شهر نوفمبر الماضي، وبلغت أطوال الشوارع والمحاور الرئيسية والشوارع الفرعية التي تم تنظيفها وكنسها وتطهيرها، أكثر من 15 ألف كيلو متر، منها نظافة 3330 كيلومترًا شوارع ومحاور رئيسية، و12590 كيلومترًا شوارع فرعية.