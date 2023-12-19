شاهد.. كنس وتطهير 15 ألف كلم من الطرق الداخلية والشوارع الرئيسية بالطائف

كثّفت أمانة الطائف أعمال الإصحاح البيئي في الشوارع والمحاور الرئيسية والشوارع الداخلية "الفرعية" بالأحياء، في إطار اهتمامها بالمحافظة على البيئة ونظافة المدينة خلال شهر نوفمبر الماضي، وبلغت أطوال الشوارع والمحاور الرئيسية والشوارع الفرعية التي تم تنظيفها وكنسها وتطهيرها، أكثر من 15 ألف كيلو متر، منها نظافة 3330 كيلومترًا شوارع ومحاور رئيسية، و12590 كيلومترًا شوارع فرعية.
وشملت أعمال النظافة المنفّذة: الكنس الآلي للشوارع عبر الآليات البلدية، والكنس اليدوي عبر فِرَق من العمالة المتخصصة، وتم رفع وترحيل الأتربة والمبعثرات والحشائش والنباتات الطفيلية إلى المردم العام شرق الطائف.. وغطت أعمال الإصحاح البيئي نطاق خدمات 11 بلدية فرعية ومكتبًا للخدمات البلدية، ضمن جهود الأمانة في الارتقاء بمستوى الخدمات بأحياء المدينة، وتصحيح البيئة الحضرية وتنظيفها، بما يحقق متطلبات الاستدامة، ويعزز الصحة والسلامة العامة للأهالي.
وجرى خلال الفترة الماضية تكثيف جهود فِرَق الكنس اليدوي، ومضاعفة أعمال عمالة الالتقاط، وزيادة ساعات العمل للمكانس الآلية؛ فضلًا عن دعم أعمال الالتقاط بالمواقع المفتوحة كالساحات والميادين والمواقع السياحية والبيئية المميزة بالمحافظة، وتعزيز أعمال التطهير والتعقيم والرش والمكافحة بالعديد من المواقع.
يُذكر أن أعمال النظافة استهدفت تنظيف الشوارع والحدائق وطرق المشاة والميادين العامة والجسور والأنفاق في كل المحاور الرئيسية بالمدينة، وأيضًا الشوارع الفرعية، وتواصلت أعمال نظافة الرصف وإزالة الأتربة وبقايا أعمال الهدم والترميم، وإزالة الحشائش والنباتات من جنبات الطرق والرصف، ونقل مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء، بالإضافة لأعمال إزالة بقايا مخلفات اطعام الطيور، وغسيل وتطهير حاويات النفايات وصيانتها واستبدال التالف منه.