من الإنتاج إلى التوزيع.. "الصناعة" تُعرّف بـ"مراحل تصنيع اللحوم الحمراء وطبيعتها"

عرّفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بمراحل تصنيع اللحوم الحمراء من الإنتاج إلى التوزيع، مشيرة إلى أهمية كل مرحلة وطبيعتها ودورها في مأمونية عملية التصنيع.