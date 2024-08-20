من الإنتاج إلى التوزيع.. "الصناعة" تُعرّف بـ"مراحل تصنيع اللحوم الحمراء وطبيعتها"

عرّفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بمراحل تصنيع اللحوم الحمراء من الإنتاج إلى التوزيع، مشيرة إلى أهمية كل مرحلة وطبيعتها ودورها في مأمونية عملية التصنيع.
وأوضحت الوزارة أن تصنيع اللحوم الحمراء يمر بـ 4 مراحل، أولها المصدر "الماشية"، ثم مرحلة الصناعة الثانوية وتتمثل في "اللحوم الحمراء المصنعة".
وأشارت إلى ثالث المراحل وهي مرحلة الصناعة الأولية وهي اللحوم الحمراء المجمدة واللحوم الحمراء المبردة، وأبانت أن آخر مرحلة هي التوزيع وتشمل "المخازن - سلاسل التبريد - الأسواق- المتاجر التقليدية - السوق المحلي".