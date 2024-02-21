العثيم للاستثمار تحتفل بتوظيف أكثر من "1000" سعودي خلال شهر يناير 2024م

أعلنت شركة العثيم للاستثمار عن احتفالها الخاص بمناسبة توظيف أكثر من 1000 موظف سعودي خلال شهر يناير 2024م، وذلك يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 بالعثيم مول الربوة بالرياض.
ويأتي الاحتفال تأكيدًا واستمرارًا لنجاح الرؤية الاستراتيجية للعثيم للاستثمار في توفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للشباب السعودي، وإعداد جيل من الكوادر المؤهلة في مختلف المجالات والتخصصات، وتوفير الممكنات التي تساعد في تطوير المهارات المهنية وتواكب مستجدّات العصر ومتطلباته، وتدفع بمطلوبات التنمية المستدامة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن "العثيم للاستثمار" في إطار استراتيجيتها وخططها التوسعية لجميع شركاتها التي تعمل في مجالات المجمعات التجارية الكبرى - الفنادق - الاستثمار العقاري - الترفيه - السينما - الأزياء - المطاعم والكافيهات - الذكاء الاصطناعي - المراكز الرياضية - الوحدات السكنية والمكاتب التجارية، وغيرها"؛ تهدف إلى توفير أكثر من 50 ألف وظيفة بطريقة مباشرة وغير مباشرة حتى 2027 في مشاريعها في مختلف مناطق المملكة، كما أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالتدريب والتأهيل، كما تعدت نسبة توطين الوظائف "70%"، وفي هذا الصدد وقعت العديد من الشراكات واتفاقيات التعاون مع عدد من الجهات التعليمية والتدريبية، كما قامت بتأسيس منصة أكاديمية العثيم الرقمية التي تهدف إلى تقديم أكثر من مليون ساعة تدريبية بنهاية العام 2025، يستفيد منها أكثر من "100" ألف متدرب ومتدربة في كافة مناطق المملكة.