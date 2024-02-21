العثيم للاستثمار تحتفل بتوظيف أكثر من "1000" سعودي خلال شهر يناير 2024م

يذكر أن "العثيم للاستثمار" في إطار استراتيجيتها وخططها التوسعية لجميع شركاتها التي تعمل في مجالات المجمعات التجارية الكبرى - الفنادق - الاستثمار العقاري - الترفيه - السينما - الأزياء - المطاعم والكافيهات - الذكاء الاصطناعي - المراكز الرياضية - الوحدات السكنية والمكاتب التجارية، وغيرها"؛ تهدف إلى توفير أكثر من 50 ألف وظيفة بطريقة مباشرة وغير مباشرة حتى 2027 في مشاريعها في مختلف مناطق المملكة، كما أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالتدريب والتأهيل، كما تعدت نسبة توطين الوظائف "70%"، وفي هذا الصدد وقعت العديد من الشراكات واتفاقيات التعاون مع عدد من الجهات التعليمية والتدريبية، كما قامت بتأسيس منصة أكاديمية العثيم الرقمية التي تهدف إلى تقديم أكثر من مليون ساعة تدريبية بنهاية العام 2025، يستفيد منها أكثر من "100" ألف متدرب ومتدربة في كافة مناطق المملكة.