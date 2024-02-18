تجربة ثرية.. سوق "خاصرة عين زبيدة" المفتوح يخطف زوّاره لمنتجات الماضي التليد

وأوجد السوق المفتوح للخاصرة، تجربة فريدة في اكتشاف المتنزهين من الزائرين والساكنين لأم القرى لمنتجات الماضي، عبر إتاحة مجموعة من المقتنيات والمعروضات، من خلال أركان للأسر المنتجة، مما أسهم في إيجاد أجواءٍ شكّلت من خلالها وجهة سياحية وإثراءً حقيقياً للزوّار، إلى جانب تحسين جودة حياة السكان، والعناية بالمناطق التاريخية التي تزخر بها المدينة المقدّسة، بحيث باتت منطقة السوق المفتوح للخاصرة منذ انطلاقتها مطلع يناير الماضي أيقونة جذب الزوّار؛ كونها قد حملت في طياتها لمسات فنية وترفيهية، إلى جانب التعريف بالآثار الذي يشعل الحنين إلى الماضي.