تفاعلاً مع "سبق".. بلدية محايل تزيل مطبًا تسبب في حادثي تصادم لـ 6 سيارات

وقال "حافظ": المطب العشوائي تم تنفيذه من قبل إحدى الشركات العاملة في الموقع والتي تتبع جهة أخرى غير البلدية، وجرى بعد رصدكم للمشهد إعداد المحضر اللازم لضبط الإجراء وإزالة المطب وآخر معه بالكامل لمخالفتهما الاشتراطات الفنية، إضافة إلى فرض المخالفات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات على الشركة المنفذة للقيام بالعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة وتسببها في إتلاف الطرق والأرصفة، وعدم وجود أدوات الأمن والسلامة والعلامات التحذيرية.