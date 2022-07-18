تفاعلاً مع "سبق".. بلدية محايل تزيل مطبًا تسبب في حادثي تصادم لـ 6 سيارات

في تفاعل سريع مع "سبق"؛ قامت بلدية محايل صباح اليوم بإزالة مطب تم إنشاؤه دون تطبيق اشتراطات السلامة ولم يتم تزويده باللوحات الإرشادية اللازمة؛ مما تسبب في وقوع حادثتين مساء أمس، وهو ما أسفر عن خسائر مادية لحقت بست سيارات.
وثمن رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ لـ"سبق" متابعتها، مؤكدًا أن ما نشرته بهذا الخصوص حظي بالاهتمام، حيث تمت إزالة المطب المعني ومعه مطب آخر .
وقال "حافظ": المطب العشوائي تم تنفيذه من قبل إحدى الشركات العاملة في الموقع والتي تتبع جهة أخرى غير البلدية، وجرى بعد رصدكم للمشهد إعداد المحضر اللازم لضبط الإجراء وإزالة المطب وآخر معه بالكامل لمخالفتهما الاشتراطات الفنية، إضافة إلى فرض المخالفات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات على الشركة المنفذة للقيام بالعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة وتسببها في إتلاف الطرق والأرصفة، وعدم وجود أدوات الأمن والسلامة والعلامات التحذيرية.
وتم إخطار إدارة المرور والشركة بعدم إقامة مطبات أو أي تعديل بالحركة المرورية إلا بالتنسيق مع البلدية، وأشعرت المحافظة بذلك لاستكمال الإجراءات النظامية تجاه المتسبب.
وكانت "سبق" قد نشرت صباح اليوم خبرًا بعنوان "مطب دون لوحات إرشادية يتسبب في حادثي تصادم في أقل من 3 ساعات شمال محايل"، كشفت فيه أن الطريق الدولي شمال محافظة محايل شهد وقوع حادث تصادم لأربع سيارات عند الساعة الثامنة مساء البارحة ليعقبه حادث آخر لسيارتين بعد ثلاث ساعات بذات المكان نتج عنهما تلفيات كبيرة في تلك السيارات .
ويعود سبب الحادث، وفق مصادر "سبق"، إلى مطب للتهدئة تم إنشاؤه أمس دون أن توضع لوحات إرشادية لتحذير السائقين.
وطالب عابروا الطريق الجهات المختصة بسرعة التحرك لمعالجة الوضع القائم بما يضمن عدم تكرار ما حدث.