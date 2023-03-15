معالجة أكثر من 40 ألف بلاغ عبر "توكلنا خدمات" لتحسين المشهد الحضري

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه تمت معالجة أكثر من 40 ألف طلب من بلاغات خدمة تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق "توكلنا خدمات"، وذلك منذ إطلاق الخدمة في منتصف يوليو 2022 إلى نهاية أكتوبر من العام ذاته.
ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".
وأوضحت الوزارة أن عدد المُستخدمين لخدمة الإبلاغ منذ إطلاقها عبر بوابة البلاغات في تطبيق "توكلنا خدمات"؛ تجاوز 14,610 مُستخدمين خلال ثلاثة أشهر، وأظهرت البيانات التفصيلية للبلاغات تفاعلًا مع جميع نقاط الخدمة، مثل "أعمدة الإنارة، أرصفة، نظافة، هدم وبناء، حدائق ومنتزهات، حُفر، سيارات تالفة.. وغيرها".
وجاءت هذه الخدمة سعيًا من الوزارة لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتفعيلًا لأهمية الرقابة المُجتمعية والأخذ بالتقنية الحديثة لتعزيز التواصل وتسهيل الوصول للخدمات، عبر عقد شراكات مُتعددة مع جميع الجهات المُقدّمة للخدمات التقنية، وضمن جهود "سدايا" نحو تحقيق التمكين الرقمي للجهات الحكومية؛ ومنها تطبيق "توكلنا خدمات".
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين والزوّار إلى التعاون معها في معالجة مظاهر التشوّه البصري؛ من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيقات الأمانات الخاصة، أو رقم البلاغات الموحد 940، أو تطبيقَيْ: بلدي، وتوكلنا خدمات.