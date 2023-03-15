معالجة أكثر من 40 ألف بلاغ عبر "توكلنا خدمات" لتحسين المشهد الحضري

وأوضحت الوزارة أن عدد المُستخدمين لخدمة الإبلاغ منذ إطلاقها عبر بوابة البلاغات في تطبيق "توكلنا خدمات"؛ تجاوز 14,610 مُستخدمين خلال ثلاثة أشهر، وأظهرت البيانات التفصيلية للبلاغات تفاعلًا مع جميع نقاط الخدمة، مثل "أعمدة الإنارة، أرصفة، نظافة، هدم وبناء، حدائق ومنتزهات، حُفر، سيارات تالفة.. وغيرها".