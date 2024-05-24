الفخر والإخلاص يحدوان الكوادر السعودية بـ "طريق مكة" في مطار جاكرتا

نجحت الكوادر السعودية القائمة على مبادرة "طريق مكة" التي تنفّذها وزارة الداخلية بمطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا، في رسم البسمة على محيا حجاج بيت الله الحرام سعادة غامرة، حاملين في رحلتهم لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام، لحظات وذكريات لا تُنسى بدءاً من اتخاذ قرار الحج والتجهيز لهذه الرحلة الإيمانية والسفر للأراضي المقدسة، مروراً بإتمام نسكهم والعودة إلى ديارهم.
ولا تتوقف جهود الكوادر السعودية في مبادرة "طريق مكة" عند الجانب اللوجستي فقط، بل تمتد لتشمل الجانب الإنساني أيضاً؛ ما أسهم في تعزيز شعورهم بالطمأنينة، إذ تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة المستمرة لتحسين وتجويد خدمات الحج، وتحقيق أسمى معاني النبل التي عُرف بها أبناء المملكة.
وأعربت الكوادر السعودية العاملين في المبادرة في مطار سوكارنو هاتا الدولي بإندونيسيا، عن سعادتهم بالتشرُّف بخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن المبادرة تعكس اهتمام وحرص المملكة العربية السعودية على خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وأكّد مشرف صالة "مبادرة طريق مكة" بمطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا النقيب سعود آل فطيح؛ أن حكومة المملكة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، سخّرت جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، ومنها "مبادرة طريق مكة"؛ إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وأضاف آل فطيح؛ أن الكوادر السعودية المؤهلة أسهمت في تسهيل وتيسير جميع الإجراءات وتوفير خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من مطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا إلى المملكة، حيث يشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم، بدءاً من إصدار تأشيرة الحج إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية، مروراً بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من صالة المبادرة في بلد المغادرة بعد التحقّق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة؛ ما جعل تجربة الحج أكثر سلاسة وراحة.
من جانب آخر، أكد رئيس رقباء خالد بن بعيجان؛ من جوازات مطار الملك خالد، أهمية المبادرة وقال: "فخرٌ لنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة التي تعكس حرص المملكة على توفير أفضل الخدمات للحجاج، ونسعى دائماً لتقديم الدعم اللازم لخدمة ضيوف الرحمن بكل ما أوتينا من طاقة، ونعمل بجدٍ لضمان أن تكون تجربتهم سلسة ومريحة".
وأعربت الجندي أول هيفاء العنزي؛ من جوازات مطار الملك عبدالعزيز، عن فخرها بالمشاركة في هذه المبادرة، وقالت: "يشرفني أن أكون جزءاً من هذا الفريق الذي يُسهم في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، نحن هنا لتقديم كل الدعم والمساعدة للحجاج، ونسعى جاهدين لجعل رحلتهم أكثر راحة وسهولة".
وبهذه الجهود، تواصل المملكة العربية السعودية تقديم نموذجٍ متميزٍ في خدمة حجاج بيت الله الحرام؛ ما يعزّز من مكانتها الريادية في تقديم خدمات الحج والعمرة وراحة ضيوف الرحمن لكل القادمين من دول العالم.