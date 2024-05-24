الفخر والإخلاص يحدوان الكوادر السعودية بـ "طريق مكة" في مطار جاكرتا

وأضاف آل فطيح؛ أن الكوادر السعودية المؤهلة أسهمت في تسهيل وتيسير جميع الإجراءات وتوفير خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من مطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا إلى المملكة، حيث يشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم، بدءاً من إصدار تأشيرة الحج إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية، مروراً بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من صالة المبادرة في بلد المغادرة بعد التحقّق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة؛ ما جعل تجربة الحج أكثر سلاسة وراحة.