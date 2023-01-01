للمرة الثانية وبداية من غدٍ.. "تعليم القنفذة" يعتمد تعديل مواعيد "الدوام الشتوي"

واعتمد مدير التعليم، تعديل توقيت بدء اليوم الدراسي لكافة مراحل التعليم (بنين- بنات) ابتداءً من يوم غد الاثنين 9/ 6/ 1444هـ، مشددًا على التقيد بأوقات الدوام الرسمي وفق التوقيت الزمني الذي عُمم على جميع المدارس؛ بحيث يكون الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 7:15 ص، وبداية الحصة الأولى 7:30 ص.