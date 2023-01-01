للمرة الثانية وبداية من غدٍ.. "تعليم القنفذة" يعتمد تعديل مواعيد "الدوام الشتوي"

اعتمدت إدارة التعليم بالقنفذة، للمرة الثانية، تعديل الدوام الشتوي للعام الدراسي 1444هـ؛ على أن يكون تطبيق التعديل ابتداءً من يوم غد الاثنين 9/ 6/ 1444هـ الموافق 2/ 1/ 2023 بجميع المدارس، بالمحافظة والقطاعات التابعة لها (بنين- بنات).
ووفقًا لتوجيه مدير التعليم بالقنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي بتعديل التوقيت الشتوي للمرة الثانية تحقيقًا للمصلحة العامة ولما يتطلبه الوضع إزاء برودة الأجواء في هذه الفترة، وحرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس.
واعتمد مدير التعليم، تعديل توقيت بدء اليوم الدراسي لكافة مراحل التعليم (بنين- بنات) ابتداءً من يوم غد الاثنين 9/ 6/ 1444هـ، مشددًا على التقيد بأوقات الدوام الرسمي وفق التوقيت الزمني الذي عُمم على جميع المدارس؛ بحيث يكون الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 7:15 ص، وبداية الحصة الأولى 7:30 ص.
وأوضح أمين أمانة إدارة تعليم القنفذة عيسى جعدان العمري، أن التوقيت الشتوي يأتي من منطلق تقديم الرعاية الشاملة للطلاب والطالبات والحرص على سلامتهم في فصل الشتاء، وما يصاحبه من تغير في الأحوال الجوية.