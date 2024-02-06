"لا نتجنى على هذا المجرم".. "رئيس تحرير الجزيرة": هذا الوزير الإسرائيلي مكانه مصحة للأمراض العقلية!

ويواصل "المالك" رصده، ويقول: "خذوا بعض أقواله لتتأكدوا من أننا لا نتجنى على هذا المجرم بقولٍ ليس فيه، وأننا لا نتهمه إلا بالاعتماد على أقواله وسلوكه وتصرفاته، فقد هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، متهماً إياه بعرقلة المجهود الحربي الإسرائيلي، وأنه بدلاً من أن يقدم الدعم الكامل لإسرائيل، فإنه يقدم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة لتذهب إلى حماس، وأن هذا التصرف كان سيكون مختلفاً تماماً لو كان الرئيس السابق دونالد ترامب في منصب الرئاسة.. يقول هذا متجاهلاً كل الدعم الذي لا حدود له الذي تقدمه إدارة بايدن لمنع هزيمة إسرائيل، بما لم يفعله رئيس أمريكي سابق، وأن هذا الجحود للدعم العسكري والسياسي والمعنوي لعدوان إسرائيل من إدارة بايدن يظهر خطورة الحالة العقلية التي يمر بها هذا المدعو الذي اسمه «بن غفير»، بما يجب التعامل معه كما لو كان سفيهاً إن لم يكن التعامل معه بوصفه فاقداً لعقله".