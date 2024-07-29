"التخصصي": اكتشاف دور حيوي لبروتين في تطوّر الأجنة خلال المراحل المبكّرة

وللوصول إلى فهمٍ أوسع لوظيفة الجين المسؤول عن إنتاج بروتين "فوسفوليباز سي زيتا" في الجسم، أنتج باحثو "التخصصي" أول نموذج فئران معدلة وراثياً في المملكة باستخدام تقنية التحرير الوراثي (CRISPR-Cas9) مما مكّن الباحثين من تعديل الجينات بدقة، حيث أظهرت الفئران التي افتقرت إلى البروتين ارتفاعاً في نسب تخصيب البويضة بأكثر من حيوان منوي؛ ما يتسبّب في فشل نمو الجنين في المراحل المبكّرة من الحمل، وبالتالي عدد ولادات أقل، مقارنة بالفئران التي لديها مستويات طبيعية من البروتين.