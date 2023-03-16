ارتفاع أعداد المعاينين البحريين السعوديين بنسبة 83% في 2022م

وأفادت الهيئة بأن ذلك يأتي نتيجةً إلى العوامل الممكنة والداعمة لتوطين هذه المهنة في القطاع البحري؛ منها زيادة عدد الفرص الوظيفية في القطاع، وتدريب وتطوير عمل المفتشين العاملين في خدمات وأنشطة النقل البحري، تطبيق معايير السلامة والجودة في بيئة العمل وفي وسائل النقل البحري كافة، توفر التشريعات والأنظمة الداعمة للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات في هذا القطاع الحيوي.