محليات

ارتفاع أعداد المعاينين البحريين السعوديين بنسبة 83% في 2022م

الأسباب تتضمَّن تطبيق معايير السلامة والجودة في بيئة العمل
ارتفاع أعداد المعاينين البحريين السعوديين بنسبة 83% في 2022م
واس
واس

كشفت الهيئة العامة للنقل عن ارتفاع نسبة عدد المعاينين البحريّين السعوديين إلى 83% خلال العام الماضي 2022م.

وأفادت الهيئة بأن ذلك يأتي نتيجةً إلى العوامل الممكنة والداعمة لتوطين هذه المهنة في القطاع البحري؛ منها زيادة عدد الفرص الوظيفية في القطاع، وتدريب وتطوير عمل المفتشين العاملين في خدمات وأنشطة النقل البحري، تطبيق معايير السلامة والجودة في بيئة العمل وفي وسائل النقل البحري كافة، توفر التشريعات والأنظمة الداعمة للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات في هذا القطاع الحيوي.

وتعدّ مهنة المعاين البحري من الوظائف النوعية التي يتولّى خلالها الممارس مهامَّ المراقب الذي يصرّح له من قبل السلطة البحرية في الدولة بأن يقوم بمهام الرقابة والتفتيش على السفن؛ للتأكُّد من مطابقتها للمعايير والمواصفات الدولية.

الهيئة العامة للنقل
المعاينين البحريّين السعوديين

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