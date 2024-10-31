جدة الأعلى هطولاً.. هنا كميات الأمطار المسجلة بمناطق المملكة خلال 24 ساعة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن كميات الأمطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية على مناطق المملكة، وذلك من الساعة التاسعة صباح أمس وحتى التاسعة من صباح اليوم.
وتحت وسم #نحيطكم_بأجوائكم أوضح المركز، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن أعلى كمية هطول للأمطار في المملكة خلال تلك الفترة كانت في ذهبان بجدة بكمية هطول 36.2 ملليمتر.
وسجلت محمية سيدا في المويه أعلى كمية أمطار في منطقة مكة المكرمة بـ22.4 ملليمتر ، فيما سجلت الصويدرة في المدينة المنورة أعلى كمية بـ16 ملليمتر، وفي القصيم سجلت الأسياح أعلى كمية بـ16.6، وفي الشرقية سجلت حفر الباطن أعلى كمية بـ13.6، في حين سجلت عرعر أعلى كمية أمطار في الشمالية بكمية بـ0.8 ملليمتر.