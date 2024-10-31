جدة الأعلى هطولاً.. هنا كميات الأمطار المسجلة بمناطق المملكة خلال 24 ساعة

وسجلت محمية سيدا في المويه أعلى كمية أمطار في منطقة مكة المكرمة بـ22.4 ملليمتر ، فيما سجلت الصويدرة في المدينة المنورة أعلى كمية بـ16 ملليمتر، وفي القصيم سجلت الأسياح أعلى كمية بـ16.6، وفي الشرقية سجلت حفر الباطن أعلى كمية بـ13.6، في حين سجلت عرعر أعلى كمية أمطار في الشمالية بكمية بـ0.8 ملليمتر.