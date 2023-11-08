بين "حفظ النعمة" و"سرك".. "الحقيل" يشهد توقيع اتفاقية تعاون لإعادة التدوير

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توحيد وتكامل الجهود في قطاع حفظ النعمة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من خلال تمكين قطاع حفظ النعمة للمشاركة في دعم الاقتصاد الدائري والوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشأن الاستفادة من عملية تدوير الفائض من النعم.