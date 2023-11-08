بين "حفظ النعمة" و"سرك".. "الحقيل" يشهد توقيع اتفاقية تعاون لإعادة التدوير

شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حفظ النعمة الأهلية ماجد بن عبدالله الحقيل في مقر الوزارة بالرياض اليوم، توقيع اتفاقية تعاون في مجال التدوير بين المؤسسة والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، إضافة إلى تدشين الأجهزة الذكية لإعادة التدوير.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توحيد وتكامل الجهود في قطاع حفظ النعمة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من خلال تمكين قطاع حفظ النعمة للمشاركة في دعم الاقتصاد الدائري والوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشأن الاستفادة من عملية تدوير الفائض من النعم.
وتعد شركة "سرك" شريكًا استراتيجيًا تُعنى بالحلول التقنية عبر توفير أجهزة ذكية لإعادة تدوير الفائض من النعم التي تشمل الأغذية والمواد البلاستيكية والمواد الورقية والألومينيوم؛ لكونها خطوة أولى تعقبها خطوات أشمل للاستفادة من مخلفات البناء وغيرها.
وتسعى المؤسسة من خلال هذه الاتفاقية إلى رفع نسبة الوعي المجتمعي عبر توفير الأجهزة الذكية لإعادة التدوير في مقارّ شركاء المؤسسة والجهات ذات العلاقة.
ووقّع الاتفاقية من جانب مؤسسة حفظ النعمة الأهلية الأمين العام المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، ومن جانب "سرك" الرئيس التنفيذي المهندس زياد بن محمد الشيحة.
من جهته، أكد المهندس "ابن سعيد" أهمية الاتفاقية والأثر الإيجابي المترتب عليها التي ستسهم في رفع جودة الحياة واستدامة النعم.