بعد رحلة عطاء علمي وعملي حافلة.. وفاة نائب أمين "موهبة"

‏وكتبت "موهبة" عبر حسابها على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور نزيه بن شجاع العثماني نائب أمين عام "موهبة" للتواصل المؤسسي وتطوير الأعمال، وصُلِّيَ عليه فجر يوم الجمعة بالحرم المكي، رحم الله الفقيد وخالص العزاء لأسرته وذويه، سائلين الله أن يربط على قلوبهم ويمن عليهم بالصبر والسلوان".