بعد رحلة عطاء علمي وعملي حافلة.. وفاة نائب أمين "موهبة"

نعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الدكتور نزيه بن شجاع العثماني، نائب أمين عام "موهبة" للتواصل المؤسسي وتطوير الأعمال.
وكتبت "موهبة" عبر حسابها على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور نزيه بن شجاع العثماني نائب أمين عام "موهبة" للتواصل المؤسسي وتطوير الأعمال، وصُلِّيَ عليه فجر يوم الجمعة بالحرم المكي، رحم الله الفقيد وخالص العزاء لأسرته وذويه، سائلين الله أن يربط على قلوبهم ويمن عليهم بالصبر والسلوان".
وعبّر مغردون عن حزنهم وأسفهم لوفاة الدكتور "العثماني"، حيث قال الدكتور محمد المقبل وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية: "نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
من ناحيته، قال الإعلامي يوسف الغنامي بقناة mbc: "رحم الله الدكتور نزيه.. التقيته مرةً واحدةً.. وعرفت كم يملك من الشغف والعشق لعمله؛ خدمةً للمبدعين والمبدعات في بلادنا.. العزاء لأهله ومحبيه.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".
بدوره، قال زياد الدريس: "رحم الله د.نزيه العثماني رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.. كان نِعْم الرجل، خلقياً ومهنياً، يعمل لمؤسسة @mawhiba وأهلها كأنه يعمل لبيته وأهله.. عظم الله أجر أبنائه الموهوبين فيه عظم الله أجر أهله وذويه ومحبيه".
وكانت آخر مشاركة للفقيد في ملتقى تجربة المريض لمستشفى سليمان فقيه حول "هندسة العوامل البشرية بتجربة المريض في الاختراعات والابتكارات الطبية".
يشار إلى أن الفقيد أستاذ مشارك بقسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسب بجامعة الملك عبدالعزيز، وهو أب لأربعة أبناء (دانية وحمزة ومعاذ وزيد).
ويحمل الراحل درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية الطبية من أمريكا، وكان مهتمًا بالبحوث التطبيقية وبراءات الاختراع وتوطين التقنية بمجالي وبدعم الإبداع والموهبة وأساليب التعليم الفعالة وبناء قيادات المستقبل.