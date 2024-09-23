السفير الكويتي لدى المملكة: اليومُ الوطني للسعودية مناسبةٌ عزيزة وغالية على الكويتيين

هنّأ صاحبُ السمو الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، اليوم؛ خادمَ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحبَ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة.
وقال الشيخ صباح الناصر بهذه المناسبة: "نهنّئ أنفسنا باليوم الوطني السعودي؛ فدولة الكويت والمملكة العربية السعودية توأمان لا ينفصلان ويسيران في طريق المجد سويًّا بخطوات واحدة وثابتة، متمنِّيًا للمملكة المزيد من التقدم والازدهار والرفاه".
وأضاف: أنّ هذه المناسبة عزيزة وغالية على الكويتيين، فكل ما يعني المملكة العربية السعودية يعني دولة الكويت، مؤكدًا أن هذه العلاقة ليست جديدة بين البلدين إنما هي متجذرة وأصيلة.
وفي الختام دعا سموُّ الشيخ صباح الأحمد الصباح، اللهَ سبحانه وتعالى أنْ يحفظ البلدين الشقيقين تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.