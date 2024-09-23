السفير الكويتي لدى المملكة: اليومُ الوطني للسعودية مناسبةٌ عزيزة وغالية على الكويتيين

وأضاف: أنّ هذه المناسبة عزيزة وغالية على الكويتيين، فكل ما يعني المملكة العربية السعودية يعني دولة الكويت، مؤكدًا أن هذه العلاقة ليست جديدة بين البلدين إنما هي متجذرة وأصيلة.