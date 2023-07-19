"ابن عياف": إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية يواكب النهضة التنموية الكبرى في الرياض

رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف جزيل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهم الله- على موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
وأوضح ابن عياف أن المركز سيسهم في تنظيم أعمال المشاريع المختلفة في المنطقة، بما يضمن رفع جودة الأعمال والمحافظة على البنية التحتية، ومواكبة النهضة التنموية الكبرى التي تمر بها الرياض.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.