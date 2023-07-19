"ابن عياف": إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية يواكب النهضة التنموية الكبرى في الرياض

وأوضح ابن عياف أن المركز سيسهم في تنظيم أعمال المشاريع المختلفة في المنطقة، بما يضمن رفع جودة الأعمال والمحافظة على البنية التحتية، ومواكبة النهضة التنموية الكبرى التي تمر بها الرياض.