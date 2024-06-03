انطلاق فعاليات القمة الدولية الرابعة لطب الأعصاب لدول الشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا في أبوظبي

وأكدت دكتورة آمال الدخيل، استشارية أمراض الأعصاب و الاعتلالات الحركية في المملكة العربية السعودية ، أن مثل هذه المؤتمرات الطبية تعتبر وسيلة هامة لتبادل الخبرات ومتابعة أحدث طرق التشخيص حيث تم عرض أخر المستجدات في تحسين حياة من يعانون من أمراض الأعصاب المختلفة. وأشادت الدكتورة آمال بهذا الحدث باعتباره يواكب التقدم المحرز في علاج الأمراض العصبية، ويتبنى أحدث توصيات الدراسات والأبحاث في هذا القطاع، ويتبع أفضل الأساليب المستخدمة في إدارة المرضى المصابين بالأمراض العصبية. كما أشارت إلى أن ١٥ متحدثًا بارزًا من السعودية وإسبانيا وكندا ومصر ودول الخليج انضموا إلى القمة، وكانت فرصة جيدة تم من خلالها تقديم مجموعة رائعة من الأبحاث العلمية المتقدمة، بالإضافة إلى الخبرات السريرية المتنوعة التي تم تبادلها بين الخبراء الذين حضروا القمة.