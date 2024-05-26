"نظام الأحوال الشخصية" الجديد.. للمرأة أن تطلب فسخ النكاح إذا تغيب زوجها وهذه هي المدة المحددة

وأردف: "كما نصت المادة (114) الرابعة عشر بعد المائة من نفس النظام على: (ما لم تكن الغيبة بسبب عمل)، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (4) أربعة أشهر -ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه- ولا يُحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجلٍ لا يزيد على (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ إنذاره".