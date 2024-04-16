محامٍ: بعض النساء يستدرجن الرجال للوقوع في جريمة التحرش.. وهذا ما حدث مع ابن أحد التجار

وأضاف عبر قناة "الخليجية" بأن بعض النساء يستدرجن الرجل للوقوع في الجريمة بطريقة أو بأخرى. وهناك أمر ضروري، هو أن هناك رجالاً أحيانًا قد يتساهلون في الحوار أو الحديث مع فتاة، أو الوقوف معها في جانب مظلم وبعيد عن الأعين، وتدعي هي وقوع التحرش، أو تهدد بأن تقدم بلاغًا لدى الجهات المختصة؛ غالبًا للحصول على المال. وهذا الذي لاحظته في أكثر من قضية.