محامٍ: بعض النساء يستدرجن الرجال للوقوع في جريمة التحرش.. وهذا ما حدث مع ابن أحد التجار

قال المحامي محمد الغامدي إن هناك ضعاف نفوس، يستغلون النظام في ابتزاز الآخرين، مشيرًا إلى أن الفقرة الثالثة من المادة الـ7 من نظام التحرش نصت على أنه يُعاقَب كل من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة.
وأضاف عبر قناة "الخليجية" بأن بعض النساء يستدرجن الرجل للوقوع في الجريمة بطريقة أو بأخرى. وهناك أمر ضروري، هو أن هناك رجالاً أحيانًا قد يتساهلون في الحوار أو الحديث مع فتاة، أو الوقوف معها في جانب مظلم وبعيد عن الأعين، وتدعي هي وقوع التحرش، أو تهدد بأن تقدم بلاغًا لدى الجهات المختصة؛ غالبًا للحصول على المال. وهذا الذي لاحظته في أكثر من قضية.
وتابع: هناك قضية حدثت قبل رمضان، هي أن أحد أبناء التجار تعرفت عليه فتاة عن طريق عن طريق برنامج Snapchat، وقامت بمراسلته، واستطاعت الحصول على عدد من الصور من أحد البرامج، واتهمته بالتحرش، وهي مقيمة من جنسية عربية، وقامت بابتزازه، وكان سيقوم بدفع مبلغ بمئات الألوف لتتنازل، أو تتوقف عن تقديم دعوى ضده.
وتابع "الغامدي": رفضتُ، وطلبت منه أن يتركها تتقدم للجهات المختصة إن كانت صادقة في بلاغ رسمي، وإن ثبت عليه يعاقب، وإن لم تُثبت هي دعواها سيقام عليها دعوى كيدية، ويُطبّق بحقها العقوبة بالسجن سنتين، وغرامة 100.000 في الحالات العادية، أما الحالات المشددة فيصل السجن إلى خمس سنوات، والغرامة إلى 300.000 ريال.
واختم حديثه بنصح أي شخص يتعرض للابتزاز بعدم الموافقة او الانصياع للمبتز، وعدم السماح له بمناقشتك، والجهات المختصة لديها القدرة الكافية لإثبات الجريمة، وقوعها من عدمه. وإذا وافقت للمبتز مرة واحدة سيطلب منك ثانية وثالثة؛ وبذلك تكون فريسة سهلة له.