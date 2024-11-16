الإيقاع بـ"باكستاني" يروّج الشبو في جدة وضبط مخالف "إثيوبي" يهرّب القات في عسير

أحبطت الجهاتُ الأمنية ترويجَ كمية من "الشبو" في محافظة جدة، كما منعت تهريبَ كمية من القات في منطقة عسير.
تفصيلًا: قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ لترويجه مادةَ الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافُه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبه نباتَ القات المخدّر مخبّأ في مركبة يقودها بمحافظة الفرشة، وتمّ إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقّه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام" "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.