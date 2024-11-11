المملكة تُطلق جوائز للباحثين الشباب في "كوب 16" الرياض

وتشجع هذه المسابقة الدولية المتقدمين على إظهار أساليبهم المبتكرة للإسهام في تحقيق الاستدامة على المدى الطويل والاستفادة منها على نطاق واسع، إلى جانب التركيز على طرق استفادة منطقة الشرق الأوسط من أعمالهم، وسيظل باب تقديم الترشيحات مفتوحاً حتى 22 نوفمبر، حيث ستخضع البحوث للتقييم من قِبل لجنة علمية تضم خبراء بارزين في المملكة العربية السعودية.