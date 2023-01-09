تغطي 43 حياً .. أمانة الرياض تعتزم تنفيذ حدائق بمساحة 900 ألف متر مربع

وأكدت الأمانة أنها تستكمل جهودها الهادفة إلى أنسنة المدينة، وتحسين نمط الحياة الصحية، وتحقيق الاستدامة البيئية، إلى جانب رفع كفاءة التوزيع الجغرافي للحدائق، وتخفيض مدة الوصول إليها إلى 10 دقائق سيراً على الأقدام.