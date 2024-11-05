"السلامة والصحة المهنية": 22 مبادرة إستراتيجية أسهمت في خفض معدل الإصابات 30% خلال 6 سنوات

أوضح أمين المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس ماجد الفويز؛ أنه تمّ إطلاق نحو 22 مبادرة إستراتيجية في مجال الصحة والسلامة المهنية.
وأضاف "الفويز"؛ أنه من أهم هذه المبادرات مبادرة الإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل التي تمّ إطلاق الخدمات المتعلقة بها في مؤتمر السلامة والصحة المهنية السابق، واليوم نعمل على تخريج أول دفعة للمحقّقين في هذا البرنامج؛ ليكونوا نواة رئيسة في دعم مخرجات البرنامج الذي نستهدف منه رفع مستوى الحماية في بيئة العمل، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلين لأصحاب العمل والعاملين.
ولفت في كلمته، ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء، إلى أنه تمّ العمل على تطوير نموذج وطني للتميُّز والامتثال بالسلامة والصحة المهنية، ووصلت نسبة الامتثال إلى أكثر من 73%، ونطمح خلال الفترة المقبلة لتحقيق أرقامٍ أعلى.
وأكّد "الفويز"؛ أن نتاج هذه المبادرات تمثل في وصول معدل الإصابات في مجال السلامة والصحة المهنية، إلى 288 إصابة لكل 100 ألف عامل، بانخفاض أكثر من 30% خلال 6 سنوات الماضية، ووصول معدل الوفيات إلى 1.12% لكل 100 ألف، بانخفاض أكثر من 70% خلال الفترة نفسها.