"السلامة والصحة المهنية": 22 مبادرة إستراتيجية أسهمت في خفض معدل الإصابات 30% خلال 6 سنوات

وأضاف "الفويز"؛ أنه من أهم هذه المبادرات مبادرة الإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل التي تمّ إطلاق الخدمات المتعلقة بها في مؤتمر السلامة والصحة المهنية السابق، واليوم نعمل على تخريج أول دفعة للمحقّقين في هذا البرنامج؛ ليكونوا نواة رئيسة في دعم مخرجات البرنامج الذي نستهدف منه رفع مستوى الحماية في بيئة العمل، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلين لأصحاب العمل والعاملين.