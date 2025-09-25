"البلديات والإسكان": أمانات المناطق تستكمل استعداداتها لموسم الأمطار

وبيّنت أن الاستعدادات شملت تنفيذ مشاريع نوعية لمعالجة النقاط الحرجة، وإنشاء وتوسعة شبكات وقنوات تصريف جديدة، ورفع كفاءة المحطات القائمة التي تجاوزت طاقتها الاستيعابية في بعض المناطق (18) ألف لتر/ثانية، مما أسهم في خفض عدد المواقع الحرجة من أكثر من (600) موقع في عام 2022 إلى أقل من (300) موقع في عام 2025، في خطوة تُجسد تطور الحلول المستدامة وفاعلية المشروعات المنفذة.